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Adana'da seyir halindeki otomobil yandı

Adana'da seyir halindeki otomobil yandı
AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'da seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.

TARSUS, MERSİN (AA) - Adana'da seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.

Mert K. idaresindeki 01 AKM 49 plakalı otomobilin motor kısmında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda seyir halindeyken yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü, yol kenarına çektiği araçtan çıkarak polis ve itfaiyeye haber verdi.

Olayı anonslarda duyarak olay yerine gelen Bölge Trafik Şube Müdürlüğünde görevli bir komiser, ekip otosunda bulunan yangın tüpüyle otomobile müdahalede bulundu. Olaya müdahale esnasında elinde kesikler oluşan komiser hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

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AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri

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