Adana'da sağanak tarım alanlarında su baskınına yol açtı - Haberler
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Adana'da sağanak tarım alanlarında su baskınına yol açtı

Adana'da sağanak tarım alanlarında su baskınına yol açtı
AA / Alaeddin Çoğal - Haberler | Güncel

Adana ve çevresinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı tarım arazilerini su bastı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana ve çevresinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı tarım arazilerini su bastı.

Kentte 2 gündür etkisini sürdüren sağanak yüzünden Ceyhan, Seyhan, Yüreğir ve Karataş ilçelerindeki bahçe ve tarlalarda su birikintileri oluştu.

Su altında kalan narenciye bahçelerinde kısmi tarımsal zarar meydana geldi.

Adana'da sağanak tarım alanlarında su baskınına yol açtı

Adana'da sağanak tarım alanlarında su baskınına yol açtı

Adana'da sağanak tarım alanlarında su baskınına yol açtı

Adana'da sağanak tarım alanlarında su baskınına yol açtı

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AA / Alaeddin Çoğal - Son Dakika Haberleri

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