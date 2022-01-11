Adana'da sağanak tarım alanlarında su baskınına yol açtı

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana ve çevresinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı tarım arazilerini su bastı.

Kentte 2 gündür etkisini sürdüren sağanak yüzünden Ceyhan, Seyhan, Yüreğir ve Karataş ilçelerindeki bahçe ve tarlalarda su birikintileri oluştu.

Su altında kalan narenciye bahçelerinde kısmi tarımsal zarar meydana geldi.