Adana'da sağanak tarım alanlarında su baskınına yol açtı
AA / Alaeddin Çoğal - Haberler | Güncel
Adana ve çevresinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı tarım arazilerini su bastı.
SEYHAN, ADANA (AA) - Adana ve çevresinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı tarım arazilerini su bastı.
Kentte 2 gündür etkisini sürdüren sağanak yüzünden Ceyhan, Seyhan, Yüreğir ve Karataş ilçelerindeki bahçe ve tarlalarda su birikintileri oluştu.
Su altında kalan narenciye bahçelerinde kısmi tarımsal zarar meydana geldi.