Adana'da sağanak nedeniyle bazı narenciye bahçelerinde hasar oluştu - Haberler
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Adana'da sağanak nedeniyle bazı narenciye bahçelerinde hasar oluştu

Adana'da sağanak nedeniyle bazı narenciye bahçelerinde hasar oluştu
AA / Alaeddin Çoğal - Haberler | Güncel

Adana'nın Yüreğir ilçesinde son günlerde etkili olan sağanak, tarım arazilerini olumsuz etkiledi.

ADANA (AA) - Adana'nın Yüreğir ilçesinde son günlerde etkili olan sağanak, tarım arazilerini olumsuz etkiledi.

Paşaköy, Sağdıçlı ve Çotlu mahallelerindeki bahçeler ve tarlalarda, yağış sonrasında su birikintileri oluştu.

Su altında kalan narenciye bahçelerinde hem hasat gecikti hem de dökülen ürünler nedeniyle tarımsal zarar meydana geldi.

Tarlalardaki su, tahliye kanallarının dolması nedeniyle boşaltılamadı.

Üretici ve ziraat mühendisi Veysel Yeke, AA muhabirine, son 3 gündür bölgenin aşırı yağış aldığını söyledi.

Yağışın ardından taşkınlar meydana geldiğini belirten Yeke, şunları kaydetti:

"Taşkınlar sebebiyle bahçelerimiz su altında kaldı. Şu anda özellikle meyvesi kesilmeyen ağaçlarda, 'etek bölgesi' dediğimiz ağacın alt tarafındaki meyveler su altında kaldı. Meyvelerde dökülmeler meydana geldi. Burada da suyun altında kalan meyvelerde, su çekildikten sonra dökülmeler ve fungal (mantarsal) hastalıklar meydana gelecek. Su birikintilerinin bu seneye de gelecek seneye de olumsuz etkisi olacak."

Taşkınların verim kaybına neden olduğunu vurgulayan Yeke, bölgedeki su tahliye kanallarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Adana'da sağanak nedeniyle bazı narenciye bahçelerinde hasar oluştu

Adana'da sağanak nedeniyle bazı narenciye bahçelerinde hasar oluştu

Adana'da sağanak nedeniyle bazı narenciye bahçelerinde hasar oluştu

Adana'da sağanak nedeniyle bazı narenciye bahçelerinde hasar oluştu

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AA / Alaeddin Çoğal - Son Dakika Haberleri

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