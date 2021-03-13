Adana'da pazar alışverişine giden kadının çantası kapkaç yöntemiyle çalındı

Adana'da pazar alışverişine giden kadının çantası motosikletli 2 şüpheli tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.

Adana'da pazar alışverişine giden kadının çantası motosikletli 2 şüpheli tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.

Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde, Fahriye Y. (59) alışveriş yapmak için semt pazarına gittiği sırada yanına motosikletli 2 kişi yaklaştı.

Şüpheliler, kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Fahriye Y, AA muhabirine, olay sırasında korktuğunu, çantasında bir miktar para ile cep telefonu olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney