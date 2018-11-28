Adana'da Park Halindeki Araçta Yangın

Adana'da park halindeki araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi 1805 Sokak'ta Bekir Daşlı'ya ait 01 ZR 847 plakalı kamyonette park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Aracın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma sürüyor.