Adana'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Adana'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Adana'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur - Haberler | Güncel

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Özcan Z'nin (34) kullandığı 01 BBB 07 plakalı otomobil, Özdemir Sabancı Bulvarı Kapalı Cezaevi kavşağında, Fahri Turhan'ın (57) kullandığı 01 ABR 904 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada ağır yaralanan Turhan, ambulansla kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü ise Ceyhan Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Adana'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur

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