Adana'da otomobilden rastgele ateş açan 3 kişi tutuklandı
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Adana'da otomobilden rastgele ateş açan 3 kişi tutuklandı

ADANA'da, seyir halindeki otomobilden rastgele ateş açarak bir kişinin yaralanmasına neden olan Tayfur P. (23), Osman G. (29) ve Soner G. (33) yakalanıp, tutuklandı.

Adana'da otomobilden rastgele ateş açan 3 kişi tutuklandı
15.05.2020 11:08 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:09

ADANA'da, seyir halindeki otomobilden rastgele ateş açarak bir kişinin yaralanmasına neden olan Tayfur P. (23), Osman G. (29) ve Soner G. (33) yakalanıp, tutuklandı.

Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda, 12 Mayıs Salı günü, saat 17.30 sıralarında, bir otomobilden 2 kişi çevreye rastgele ateş açtı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne ait ekip otosu ile seyir halindeki 3 otomobile mermi isabet etti. 1 kişi de belinden vurularak yaralandı.

SAKLANDIKLARI EVLERDE YAKALANDILARİhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Adı açıklanmayan yaralı kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.Polis, plakasını tespit ettiği otomobildeki saldırganların Tayfur P., Osman G. ve Soner G. olduğunu belirledi.  Şüpheliler saklandıkları adreslerde düzenlenen eş zamanlı baskınla yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ile 4 pompalı tüfek ele geçirildi.

Şüpheliler sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA

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