Adana'da orman yangını Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Kuyubelli Mahallesi ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Kozan Orman İşletme Şefliğine bağlı arazöz ve ekipler sevk edildi.

Orman ekiplerinin müdahale ettiği alevler kısa sürede söndürüldü.

Yangında 2 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA