Adana'da motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı
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Adana'da motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı

Adana'da kontrolden çıkan motosikletin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adana'da motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı
22.09.2020 04:05 | Son Güncelleme: 22.09.2020 04:08

Adana'da kontrolden çıkan motosikletin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ü.T. idaresindeki 01 ZH 787 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrildi.

Kazada sürücü ve yolcu konumundaki H.D. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi ile Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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