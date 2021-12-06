Adana'da "Mevlana Haftası" etkinliği düzenlendi

ADANA (AA) - Adana'da "Mevlana Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Yüreğir Belediyesi"Kültür-Sanat Günleri" kapsamında Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, yazar Hakan Mengüç davetlilerle buluştu.

Programın açılışında konuşan Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, kültür ve sanatı hizmet anlayışının merkezine alan bir belediye olarak çalıştıklarını belirtti.

Kocaispir, yeni yılda da her ay bir konuk ağırlayacaklarını söyledi.

Yazar Mengüç de Hz. Mevlana'nın yaşamı ele alış biçimini izleyicilerle paylaştı.

Mengüç konuşmasında, "Mevlana, derdin kendisini geliştirmesini tecrübe etmiştir. Bir dert geldiğinde artık seviniyor. Mevlana'ya hayatını özetlemesini istediklerinde, 'hamdım, piştim, yandım' demiş. Hamur bile bir yanma sürecinden geçip sofralarımıza geliyor. İnsanın da yaradılışında, özünde bu var. İnsan, ancak bir zorlanmayla, bir mücadelenin sonunda kendi içindeki potansiyeli keşfediyor." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte ney dinletisi gerçekleştiren Mengüç'e, Belediye Başkanı Kocaispir de Mevlana'nın "Etme" adlı şiir ile eşlik etti.