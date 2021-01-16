Adana'da metruk binadaki yangında, bir erkek cesedi bulundu
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Adana'da metruk binadaki yangında, bir erkek cesedi bulundu

16.01.2021 03:53 | Son Güncelleme: 16.01.2021 04:00
Adana'da metruk binadaki yangında, bir erkek cesedi bulundu

ADANA'da metruk binada elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının söndürülmesi sonrası evde yapılan incelemede bir erkek cesedi bulundu.

ADANA'da metruk binada elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının söndürülmesi sonrası evde yapılan incelemede bir erkek cesedi bulundu.

Yangın, gece yarası merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi 27021 Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap ve tuğladan yapılmış metruk binada çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Çevre binalarda oturanlar, alevlerin diğer binalara sıçraması ihtimaline karşı evlerini tahliye etti. Söndürme aracı ve tankerle alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü.  Yangının ardından soğutma çalışması yapan itfaiye erleri, yanmış birkaç eşya arasında bir erkek cesedi fark etti. Yangın sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen kişinin cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, uzman itfaiye erlerinin ilk incelemesinde yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi. Yangınla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.


Adana'da metruk binadaki yangında, bir erkek cesedi bulundu
Adana'da metruk binadaki yangında, bir erkek cesedi bulundu
Adana'da metruk binadaki yangında, bir erkek cesedi bulundu
Adana'da metruk binadaki yangında, bir erkek cesedi bulundu
Adana'da metruk binadaki yangında, bir erkek cesedi bulundu
Adana'da metruk binadaki yangında, bir erkek cesedi bulundu
Adana'da metruk binadaki yangında, bir erkek cesedi bulundu
Adana'da metruk binadaki yangında, bir erkek cesedi bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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