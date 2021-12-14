Adana'da LPG'li otomobilde meydana gelen patlamada sürücü yaralandı - Haberler
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Adana'da LPG'li otomobilde meydana gelen patlamada sürücü yaralandı

Adana'da LPG'li otomobilde meydana gelen patlamada sürücü yaralandı
AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde LPG'li otomobilde meydana gelen patlamada sürücü yaralandı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde LPG'li otomobilde meydana gelen patlamada sürücü yaralandı.

Merih Gürhani, Şehitler Bulvarı'nda 01 NG 390 plakalı otomobilini çalıştırdığı sırada patlama meydana geldi.

Aracın alev alması üzerine aracından inen Gürhani yaralandı.

Gürhani, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Patlamanın araçtaki gaz sıkışmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

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AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri

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