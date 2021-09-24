Adana'da kreş ve gündüz bakımevi müdürlerine konferans verildi - Haberler
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Adana'da kreş ve gündüz bakımevi müdürlerine konferans verildi

AA / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Güncel
Adana'da kreş ve gündüz bakımevi müdürlerine konferans verildi

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, kreş ve gündüz bakımevi müdürleriyle konferans gerçekleştirildi.

ADANA (AA) - Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, kreş ve gündüz bakımevi müdürleriyle konferans gerçekleştirildi.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, Ramazanoğlu Konferans Salonu'ndaki programda, kişiliğin oluşmasında önemli rol oynayan 0-6 yaş grubu çocukların gelişimi için kreş ve gündüz bakımevi personellerine büyük görev düştüğünü söyledi.

Aile içi şiddetin ve çocuk istismarının önlenmesinde eğitimin önemine dikkati çeken Özer, uzman ekiplerin toplumun farklı kesimlerine eğitimler düzenlediğini belirtti.

Konuşmaların ardından "Her şey çocuklar için" ve "Teknoloji bağımlılığı" konulu konferanslar verildi.

AA / Ayten Bahar Özkurt - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adana'da kreş ve gündüz bakımevi müdürlerine konferans verildi - Haberler
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