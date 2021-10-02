Köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü, kaldırıma çarparak yaralandı - Haberler
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Köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü, kaldırıma çarparak yaralandı

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'da sokak köpeğine çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak yaralandı.

SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana'da sokak köpeğine çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak yaralandı.

Süleyman Sarı 01 ABU 636 plakalı motosikletiyle Sarıçam ilçesi Mithat Özsan bulvarında seyir halindeyken önüne sokak köpeği çıktı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan Sarı, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarpması sonucu yaralandı.

Sarı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü, kaldırıma çarparak yaralandı

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü, kaldırıma çarparak yaralandı

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü, kaldırıma çarparak yaralandı

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü, kaldırıma çarparak yaralandı

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü, kaldırıma çarparak yaralandı

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü, kaldırıma çarparak yaralandı
AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri
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Haber: Köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü, kaldırıma çarparak yaralandı - Haberler
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