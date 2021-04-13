Adana'da kocasını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kadına 15 yıl 10 ay hapis cezası verildi

Adana'da, kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü kocasını pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan kadın, "haksız tahrik indirimi"yle 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü kocasını pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan kadın, "haksız tahrik indirimi"yle 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Fikriye Ö, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, taraf avukatları ile Adana Kadın Platformu üyesi avukatlar da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, sanığın "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ancak evlilik süresince eziyete uğraması ve eylemi tahrik altında gerçekleştirmesi nedeniyle verilecek cezada indirim uygulanmasını istedi.

Fikriye Ö. savunmasında, eşinin kendisine şiddet uyguladığını ileri sürerek, olayın asıl mağdurunun kendisi olduğunu iddia etti.

Mahkeme heyeti, "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanığın cezasını "haksız tahrik indirimi"yle 15 yıl 10 aya düşürdü. Heyet, Fikriye Ö'nün tutukluluk halinin devamını da kararlaştırdı.

Merkez Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi'nde, geçen yıl 3 Eylül'de kocası Hakan Ö'yü pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen Fikriye Ö. tutuklanmıştı.

Duruşma sonrası açıklama yapan sanık avukatlarından Ümit Büyükdağ, hapis cezasını fazla bulduklarını, karara itiraz edeceklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Neşet Karadağ