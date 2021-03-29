Adana'da kediye çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü kaza yaptı
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Adana'da kediye çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü kaza yaptı

Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'da kediye çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü kaza yaptı

Adana'nın Seyhan ilçesinde önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü, babasına ait iş yerine girerek durabildi.

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Adana'nın Seyhan ilçesinde önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü, babasına ait iş yerine girerek durabildi.

Mücahitler Caddesi'nde Hasan Yılmaz Dilman yönetimindeki 01 ANJ 86 plakalı otomobil, aniden önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü Dilman, cadde üzerinde babasına ait tütün satışı yapılan kapalı durumdaki iş yerine girerek durabildi.

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araç ve iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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