Adana'da kaza sonrası yanan otomobildeki 3 kişi öldü
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Adana'da kaza sonrası yanan otomobildeki 3 kişi öldü

Adana'da kamyona çarptıktan sonra yanan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Adana'da kaza sonrası yanan otomobildeki 3 kişi öldü
22.09.2020 01:33 | Son Güncelleme: 22.09.2020 01:36

Adana'da kamyona çarptıktan sonra yanan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Vural Çetin idaresindeki 31 TT 215 plakalı otomobil, İmamoğlu ilçesi Eğriçam Mahallesi'nde plakası henüz tespit edilemeyen bir kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu meydana gelen patlamada otomobil alev aldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü.

Otomobilde araştırma yapan ekipler, araçta bulunan sürücü Çetin ile Ali Çetin ve Ece Yıldız'ın öldüğünü tespit etti.

Ekiplerin çalışmasının ardından cesetler İmamoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Buradaki incelemelerin ardından cesetlerin Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüleceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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