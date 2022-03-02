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Adana'da kavga eden evli çift birbirini yaraladı

AA, Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da kavga eden evli çift birbirini yaraladı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bıçak ve kürek kullandıkları kavgada birbirini yaralayan karı koca hastaneye kaldırıldı.

DOĞANKENT, GİRESUN (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bıçak ve kürek kullandıkları kavgada birbirini yaralayan karı koca hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Doğankent Cumhuriyet Mahallesi'nde Ceylan S. (28), sabah eve gelen kocası Yusuf S'yi (32) uyuşturucu kullandığı iddiasıyla eve almadı.

Bunun üzerine çift arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Yusuf S. eşini kürekle darbetti. Kavga sırasında Yusuf S, eşinin elindeki bıçağı almaya çalışırken karı koca elinden yaralandı.

Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ceylan S, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine götürüldü.

Ayakta tedavisi yapılan Yusuf S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine götürülen Yusuf S, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ben kürekle vurdum. O bıçakla beni yaraladı. Mağdur olan benim." ifadelerini kullandı.

Adana'da kavga eden evli çift birbirini yaraladı

Adana'da kavga eden evli çift birbirini yaraladı

Adana'da kavga eden evli çift birbirini yaraladı

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi, Doğankent, kavga, Adana, Güncel, Haberler

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