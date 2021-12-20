Kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti
AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
AKDENİZ, MERSİN (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Akdeniz Mahallesi Karataş Caddesi'nde Ayşe Kiçmen (75), yolun karşısına geçmeye çalışırken Mehmet D. yönetimindeki 01 BK 398 plakalı kamyonetin çarpmasıyla ağır yaralandı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Kiçmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, sürücü Mehmet D'yi gözaltına aldı.
Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.