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Kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti
AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Akdeniz Mahallesi Karataş Caddesi'nde Ayşe Kiçmen (75), yolun karşısına geçmeye çalışırken Mehmet D. yönetimindeki 01 BK 398 plakalı kamyonetin çarpmasıyla ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Kiçmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, sürücü Mehmet D'yi gözaltına aldı.

Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti

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AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri

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