Adana'da Kamyonet Devrildi: 5 Yaralı
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Adana'da Kamyonet Devrildi: 5 Yaralı

Adana'da, kamyonetin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Adana'da Kamyonet Devrildi: 5 Yaralı

Adana'da, kamyonetin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Volkan C. yönetimindeki 33 N 5784 plakalı kamış yüklü kamyonet, merkez Sarıçam ilçesi Baklalı Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, kasadaki kamışların üzerinde oturan 5 kişi tarlaya savrularak yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Adana Devlet Hastanesi ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde tedavi altına alındı.

Sürücü Volkan C. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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