Adana'da kaldırımdaki ağaca çarpan otomobildeki çift yaralandı
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Adana'da kaldırımdaki ağaca çarpan otomobildeki çift yaralandı

Adana'da kaldırımdaki ağaca çarpan otomobildeki çift yaralandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarpan otomobildeki çift yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarpan otomobildeki çift yaralandı.

Akdeniz Mahallesi Karataş Caddesi'nde, Levent C. yönetimindeki 01 ETL 42 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kaldırımdaki ağaca çarptı.

Kazada sürücü ile eşi Gamze C. yaralandı.

Sürücü Levent C, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı, eşi ise otomobilde sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekibi, kadını sıkıştığı yerden kurtardı.

Yaralı çift, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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