Adana'da kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi - Haberler
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Adana'da kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi

Adana'da kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi
AA / Ahmet Başğen - Haberler | Güncel

Adana'nın Karaisalı İlçesinde, kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye 5 bin 334 lira idari ceza uygulandı.

KARAİSALI, ADANA (AA) - Adana'nın Karaisalı İlçesinde, kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye 5 bin 334 lira idari ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe merkezinde bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda, 4 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı, kahvehane geçici süreliğine kapatıldı.

Kumar oynayan 4 kişiye 5 bin 334 lira idari ceza verildi.

AA / Ahmet Başğen - Son Dakika Haberleri

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