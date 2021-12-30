Adana'da kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi
AA / Ahmet Başğen - Haberler | Güncel
Adana'nın Karaisalı İlçesinde, kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye 5 bin 334 lira idari ceza uygulandı.
KARAİSALI, ADANA (AA) - Adana'nın Karaisalı İlçesinde, kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye 5 bin 334 lira idari ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe merkezinde bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Düzenlenen operasyonda, 4 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı, kahvehane geçici süreliğine kapatıldı.
Kumar oynayan 4 kişiye 5 bin 334 lira idari ceza verildi.
AA / Ahmet Başğen - Son Dakika Haberleri
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