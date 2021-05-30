Adana'da kadınlara cinsel şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Adana'da kadınları ve reşit olmayan kız çocuklarını zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Adana'da kadınları ve reşit olmayan kız çocuklarını zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Bazı sosyal medya platformlarında Adana'da kadınlara ve reşit olmayan kız çocuklarını zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli S.K., 29 Mayıs günü Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Olay, taciz edildiği öne sürülen kadının sosyal medya hesabından yaşadıklarını paylaşması üzerine ortaya çıkmış, buna birçok ünlü de dahil olmak üzere sosyal medyada tepki gösterilmişti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı