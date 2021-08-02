Adana'da işitme engelli kişinin motosikleti çalındı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde işitme engelli kişinin motosikleti çalındı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde işitme engelli kişinin motosikleti çalındı.
İşitme engelli Volkan Uyar, Hacı Sabancı Bulvarı'nda bulunan alışveriş merkezinin otoparkına bıraktığı motosikletinin yerinde olmadığını gördü. Uyar, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri Uyar'a yardımcı oldu.
Motosikleti çalan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney