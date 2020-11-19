Adana'da işçilerin üç vardiya zeytinyağı mesaisi
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Adana'da işçilerin üç vardiya zeytinyağı mesaisi

19.11.2020 22:11 | Son Güncelleme: 19.11.2020 22:14
Adana'da işçilerin üç vardiya zeytinyağı mesaisi

Adana'nın Kozan ilçesinde zeytinyağı fabrikasında çalışan işçiler, üç vardiya halinde görev yapıyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde zeytinyağı fabrikasında çalışan işçiler, üç vardiya halinde görev yapıyor.

Bölgede yetişen zeytin, dalından toplanarak zeytinyağı elde edilmesi için Kozan Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikaya getiriliyor.

Fabrikadaki işçiler, üç vardiya çalışarak 24 saat üretim gerçekleştiriyor.

Fabrika sahibi Mehmet Aslanhan, dede mesleğini sürdürdüğünü belirterek, günlük ortalama 50 ton zeytini işlediklerini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde zeytinyağına olan talebin arttığını ifade eden Aslanhan, zeytinden yağın yanı sıra sabun ve yakıt elde edildiğini de vurguladı.

İşçilerden Ali Saim Tanrıverdi, bölgede yetişen zeytinin yüksek kalitede olduğunu dile getirerek, "Bu yıl zeytinde rekolte düşük. Ancak, geçen yıl iki kilogram zeytinden bir litre yağ elde edilebildiğini gördük. Bu bizim için umut verici." diye konuştu.

İşçi Erkan Eroğlu ise zeytin hasadı döneminde kendilerinin de yoğun mesaiye girdiklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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