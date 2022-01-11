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Adana'da iş yerinden hırsızlık iddiası

Adana'da iş yerinden hırsızlık iddiası
AA / Yusuf Tunur - Haberler | Güncel

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir işyeri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce soyuldu.

CEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir işyeri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce soyuldu.

Hükümet Caddesi'nde bulunan iş yerine gece saatlerinde giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bazı tekel ürünleriyle sigara ve kasadaki bir miktar parayı alarak kaçtı.

Sabah iş yerine gelen Musa Yönet, soyulduğunu fark edince durumu polise bildirdi.

Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yönet, iş yerinin daha önce farklı tarihlerde üç kez soyulduğunu iddia etti.

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AA / Yusuf Tunur - Son Dakika Haberleri

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