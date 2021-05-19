Adana'da iş yeri önünde bebek bulundu
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Adana'da iş yeri önünde bebek bulundu

Adana'da iş yeri önünde bebek bulundu
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana'da iş yerinin önüne bırakılan ve yaklaşık bir aylık olduğu değerlendirilen erkek bebek, sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

Adana'da iş yerinin önüne bırakılan ve yaklaşık bir aylık olduğu değerlendirilen erkek bebek, sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde bebek olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen polis ekibi, ailesine ulaşamadığı erkek bebeği Hürriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüp 112 Acil Servis ekibi çağırdı.

Sağlık ekibi, yaklaşık bir aylık olduğunu değerlendirdiği ve durumunun iyi olduğunu belirlediği bebeğin altını polis ekiplerinin aldığı bezle değiştirdi.

Polis ve sağlık ekibinin ilgilendiği bebeğe, göz renginin mavi olması nedeniyle "Maviş" ismi verildi.

Bebek, kontrollerinin yapılması için hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, bebeği iş yeri önüne bırakanı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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