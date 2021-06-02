Adana'da inşa edilen "Ters Ev" ziyarete açıldı
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Adana'da inşa edilen "Ters Ev" ziyarete açıldı

Adana'da inşa edilen 'Ters Ev' ziyarete açıldı
Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Kültür Sanat

Adana'da inşa edilen "Ters Ev" ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Adana'da inşa edilen "Ters Ev" ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Yüreğir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye tarafından Millet Bahçesi içerisinde "Ters Ev" inşa edildi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla "Ters Ev" vatandaşların ziyaretine açıldı.

Giriş bahçesi dahil her şeyin ters olarak inşa edildiği yapı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde ziyaret edilebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana turizmine kazandırdıkları "Ters Ev"in ilgi odağı olacağına inandıklarını belirterek, "Farklı bir simetri algısı, iç içe illüzyonlar, ziyaretçilerin hoş vakit geçirmesini sağlayacak. İnanıyorum ki burası Adana'mıza gelenlerin görmek istedikleri bir yer olacak. Yüreğir Belediyesi olarak farklı projeleri üretmeye ve bu projeleri halkımıza sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Adana'da inşa edilen 'Ters Ev' ziyarete açıldı
Adana'da inşa edilen 'Ters Ev' ziyarete açıldı
Adana'da inşa edilen 'Ters Ev' ziyarete açıldı
Adana'da inşa edilen 'Ters Ev' ziyarete açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt

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