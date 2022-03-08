Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
AA - Fatih Azgın - Güncel
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Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Selçuk Yavuz yönetimindeki 80 KA 320 plakalı otomobil, Fehmi Özel Türkay Caddesi'nde, Cumali Kekilli idaresindeki 01 AEP 599 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.