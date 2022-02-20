İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

AKINCILAR, SİVAS (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Akıncılar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine M.E. ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi yaralandı.

Çevredekiler durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri, M.E'yi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğer yaralıyı ise Çukurova Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.