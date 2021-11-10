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Hırsızlık zanlısı kadın ev sahibi tarafından yakalandı

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'da hırsızlık zanlısı kadın, girdiği evin sahibi tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

Adana'da hırsızlık zanlısı kadın, girdiği evin sahibi tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Zeki Tarhan'a ait evin demir kapısının kilidini açan Elvan Ç. konuta girdi.

Bu sırada evde bulunan Tarhan, kadını etkisiz hale getirip durumu polise bildirdi.

Eve yönlendirilen ekipler Elvan Ç'yi gözaltına alıp polis merkezine götürdü.

Hırsızlık zanlısı kadın ev sahibi tarafından yakalandı

Hırsızlık zanlısı kadın ev sahibi tarafından yakalandı

Hırsızlık zanlısı kadın ev sahibi tarafından yakalandı

Hırsızlık zanlısı kadın ev sahibi tarafından yakalandı

Hırsızlık zanlısı kadın ev sahibi tarafından yakalandı

AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri
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