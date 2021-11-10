Hırsızlık zanlısı kadın ev sahibi tarafından yakalandı
AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'da hırsızlık zanlısı kadın, girdiği evin sahibi tarafından yakalanıp polise teslim edildi.
Adana'da hırsızlık zanlısı kadın, girdiği evin sahibi tarafından yakalanıp polise teslim edildi.
Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Zeki Tarhan'a ait evin demir kapısının kilidini açan Elvan Ç. konuta girdi.
Bu sırada evde bulunan Tarhan, kadını etkisiz hale getirip durumu polise bildirdi.
Eve yönlendirilen ekipler Elvan Ç'yi gözaltına alıp polis merkezine götürdü.