Adana'da hafif ticari aracın çarptığı 2 kız kardeş feci şekilde can verdi
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Adana'da hafif ticari aracın çarptığı 2 kız kardeş feci şekilde can verdi

Adana'da hafif ticari aracın çarptığı 2 kız kardeş feci şekilde can verdi
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Haberler | Güncel

ADANA'da yolun karşısına geçmeye çalışan kız kardeşlere hafif ticari araç çarptı.

ADANA'da yolun karşısına geçmeye çalışan kız kardeşlere hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 150 metre sürüklenen kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan sürücü ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Batuhan S. yönetimindeki 01 NT 500 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Mona Allaf (22) ve kardeşi Sidra Allaf'a (19) çarptıktan sonra yaklaşık 200 metre uzaklıkta durabildi. Batuhan S. kazanın ardından aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mona ve Sidra Allaf kardeşlerin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

KAÇAN SÜRÜCÜ KISA SÜREDE YAKALANDIKazada hafif ticari aracın kullanılamaz hale geldiği gözlenirken, 2 kız kardeşin ise çarpışma sonrası yaklaşık 150 metre sürüklendiği tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu sürücü Batuhan S., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Adana'da hafif ticari aracın çarptığı 2 kız kardeş feci şekilde can verdi
Adana'da hafif ticari aracın çarptığı 2 kız kardeş feci şekilde can verdi
Adana'da hafif ticari aracın çarptığı 2 kız kardeş feci şekilde can verdi
Adana'da hafif ticari aracın çarptığı 2 kız kardeş feci şekilde can verdi
Adana'da hafif ticari aracın çarptığı 2 kız kardeş feci şekilde can verdi
Adana'da hafif ticari aracın çarptığı 2 kız kardeş feci şekilde can verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı

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Adana'da hafif ticari aracın çarptığı 2 kız kardeş feci şekilde can verdi - Haberler
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