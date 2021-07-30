Adana'da Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce Dünya İnsan Ticareti ile Mücadele Günü etkinliği düzenlendi
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Adana'da Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce Dünya İnsan Ticareti ile Mücadele Günü etkinliği düzenlendi

Adana'da Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce Dünya İnsan Ticareti ile Mücadele Günü etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Güncel

Adana'da, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce 30 Temmuz Dünya İnsan Ticareti ile Mücadele Günü'nde halı saha maçı düzenlendi.

Adana'da, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce 30 Temmuz Dünya İnsan Ticareti ile Mücadele Günü'nde halı saha maçı düzenlendi.

Merkez Yüreğir ilçesinde bir halı saha da gerçekleşen etkinlikte, Adana İdmanyurdu Kadın Futbol Takımı, Çukurova Uluslararası Öğrenci Derneği (ÇUDER) üyesi öğrenciler ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü çalışanları Dünya İnsan Ticareti Günü'nde farkındalık yaratmak amacıyla dostluk maçı yaptı.

Adana Vali Yardımcısı Muzaffer Şahiner'in de katıldığı etkinlikte oyuncular sahaya, insan ticareti mağdurlarının hayatlarına vurgu yapan "Rüyalar Kabusa Dönmesin" yazılı pankartla çıktı.

Farkındalık yaratılması amacıyla düzenlenen programda yabancı uyruklu öğrenciler, kadınlar ve erkeklerin oynadığı 2 maç yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt

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