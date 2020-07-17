Adana'da freni patlayan yolcu otobüsünde kaç kişi vardı? Otobüs kazasında çok sayıda yaralı var! Adana'da yaşanan otobüs kazasında ölü var mı? Yolcu otobüsü nasıl durdu? Adana Seyhan'da yaşanan kazada çok sayıda yolcu vardı. Bir traktöre ve yolcu minibüsüne çarptıktan sonra durabilen otobüs, çarpmanın etkisiyle yan yattı.

Adana'da freni patlayan yolcu otobüsü, önce traktöre ve minibüse sonrasında ise refüjde bulunan palmiye ağacına çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı. Traktör ve minibüs çarpmanın etkisiyle yol kenarına devrilirken araçlarda maddi hasar meydana geldi. İKİ ARAÇ ÇARPMANIN ETKİSİYLE YAN YATTI Kaza, Seyhan ilçesine bağlı D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 01 CMR 87 plakalı yolcu otobüsü ışıklarda durmak istedi, ancak aracının freni patladığı için duramadı. Duramayan otobüs önce plakası öğrenilmeyen bir traktöre çarptı ardından 01 M 0459 plakalı minibüse çarptı. Traktör ve minibüs çarpmanın etkisiyle yol kenarına devrildi. OTOBÜS KAZASI NE ZAMAN OLDU? YOLCU OTOBÜSÜNDE KAÇ KİŞİ VARDI? Adana'da yaşanan kaza saat 21.30 civarında Seyhan ilçesinde meydana geldi. Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana gelen kazada 15 yolcu bulunuyordu. Kırmızı ışıkta arabayı durdurmak isteyen Murat Özbek, frene basmasına rağmen duramadı. Freni patlayan yolcu otobüsü önce Berat Şenyurt'un kullandığı traktöre ardından minibüse çarptı. Yaklaşık bir kilometre daha ilerleyen otobüs, refüjdeki palmiye ağacına çarptıktan sonra durdu. YOLCU OTOBÜSÜ NASIL DURDU? Yolcu otobüsü 1 kilometre ilerideki refüjde bulunan palmiye ağacına çarparak durabildi. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 8 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. Kaynak: İHA