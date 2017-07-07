Adana'da Fetö/pdy'nin Sgk Yapılanmasına Yönelik Dava

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Sosyal Güvenlik Kurumundaki (SGK) yapılanmasına yönelik, haklarında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 3'ü tutuklu 30 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Adana 2.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Öncü Barış Ercan, Yılmaz Seyren, Yusuf Şahin ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.



Mahkeme heyeti duruşmanın bu celsesinde tanık beyanlarını dinledi. Tanık D.A, 1993 yılında 2013 yılına kadar Sosyal Güvenlik Kurumunda çalıştığını belirterek, "Tutuksuz sanık M.A., Kurban Bayramı zamanlarında üzerinde hayvan resmi olan fotoğraf dolaştırırdı. Parçaların üzerinde fiyat yazardı, insanlardan para toplardı. Tutuksuz sanık D.A.'nın ise para topladığını görmedim." dedi.



Duruşmada savunmaları alınan tutuklu ve tutuksuz sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ya da beraatlerini talep etti.



Savcılık ise tutuklu sanıkların mevcut halinin devamı yönünde mütalaasını verdi.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.