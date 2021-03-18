Evden sarkıttığı kovayla uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı tutuklandı
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Evden sarkıttığı kovayla uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı tutuklandı

18.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:08

Adana'da evinden sarkıttığı kovayla uyuşturucu sattığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Adana'da evinden sarkıttığı kovayla uyuşturucu sattığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde Yakup S'nin (27) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine araştırma başlattı.

Ekipler, üç katlı müstakil evin damından sarkıttığı boya kovasıyla uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen zanlıyı, adresine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Adreste 22 pakette 28,96 gram eroin ele geçirildi.

Yakup S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Evden sarkıttığı kovayla uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı tutuklandı
Evden sarkıttığı kovayla uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı tutuklandı
Evden sarkıttığı kovayla uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı tutuklandı
Evden sarkıttığı kovayla uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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