Adana'da, evden 11 kamyon çöp çıktı
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Adana'da, evden 11 kamyon çöp çıktı

23.09.2020 15:33 | Son Güncelleme: 23.09.2020 15:37
Adana'da, evden 11 kamyon çöp çıktı

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde vatandaşların kötü koku şikayeti üzerine belediye ekiplerinin yaşlı bir kadının evinde yaptığı temizlik çalışmasında 11 kamyon çöp çıkarıldı.

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde vatandaşların kötü koku şikayeti üzerine belediye ekiplerinin yaşlı bir kadının evinde yaptığı temizlik çalışmasında 11 kamyon çöp çıkarıldı.

Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi 586 Sokak'ta yaşayan Azize B.'ye (65) ait evden çevreye kötü kokular yayılması üzerine mahalle sakinleri durumu kaymakamlık ve belediyeye bildirdi. Yüreğir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile Yüreğir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evin temizlenmesi için hemen harekete geçti. Adrese giden ekipler, ev sahibiyle irtibata geçerek, temizlik çalışması yaptı. Ekipler, evden yaklaşık 11 kamyon çöp çıkardı. Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde evin bahçe ve ikinci kat balkonuna istiflenmiş çöpler, araçlara konularak taşındı. Yüreğir Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri de evde koronavirüs riskine karşı dezenfeksiyon çalışması yaptı. Evin temizlenmesiyle rahat bir nefes alan mahalle sakinleri, Yüreğir Belediyesi'ne teşekkür etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri PİR

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