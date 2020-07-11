Adana'da evde çıkan yangın kontrol altına alındı
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Adana'da evde çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

11.07.2020 02:58 | Son Güncelleme: 11.07.2020 03:20

Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Murat Yüce'ye ait Hacıuşağı Mahallesi'ndeki evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını 30 dakika süren çalışma sonucu söndürdü.

Olay sırasında kimsenin olmadığı öğrenilen ev, yangının ardından kullanılamaz hale geldi.

Adana'da evde çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: AA

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