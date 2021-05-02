Adana'da eli demire sıkışan inşaat işçisini Can-Kur ekipleri kurtardı
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Adana'da eli demire sıkışan inşaat işçisini Can-Kur ekipleri kurtardı

Adana'da eli demire sıkışan inşaat işçisini Can-Kur ekipleri kurtardı
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'da elini sıkıştığı demirden çıkaramayan inşaat işçisinin yardımına Can-Kur ekipleri yetişti.

Adana'da elini sıkıştığı demirden çıkaramayan inşaat işçisinin yardımına Can-Kur ekipleri yetişti.

Karaisalı ilçesinde yaşayan Hüseyin Çelebi demir bükme makinesi ile çalıştığı sırada sol eli makinede sıkıştı.

Çelebi, 112 Sağlık ekiplerince Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uğraşlara rağmen Çelebi'nin eli sıkıştığı yerden çıkmayınca, durum Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Can-Kur ekiplerine bildirildi.

Can-Kur ekipleri, hastaneye giderek elin sıkıştığı demiri mini spiral makinesiyle keserek çıkardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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