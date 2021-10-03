Adana'da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi - Haberler
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Adana'da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi

AA / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Güncel
Adana'da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Türk Kızılay Adana Şubesi tarafından Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Türk Kızılay Adana Şubesi tarafından Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Merkez Park'ta düzenlenen yürüyüş etkinliğine, Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Kızılay gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş öncesi, vatandaşların şeker, tansiyon, boy ve kiloları ölçüldü, adım metre ve maske dağıtıldı.

Etkinlikte günün anlam ve önemine değinen Saygılı, obezite ve kronik rahatsızlıkların önlenmesinde yürüyüşün önemli olduğunu belirtti.

AA / Ayten Bahar Özkurt - Son Dakika Haberleri
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