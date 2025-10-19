Adana'da deprem mi oldu? 19 Ekim Adana'da Osmaniye'de Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, Adana açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü ve derinliği kamuoyuna duyuruldu. Şehir genelinde hissedilen sarsıntı sonrası "Adana'da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde gerçekleşti?" soruları araştırılıyor. İşte 19 Ekim 2025 Adana depremine dair son dakika bilgileri…

ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 14.39'da meydana gelen deprem, çevre illerde de hissedildi. AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 4.1, derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.

Sumbas merkezli deprem, özellikle Adana'nın kuzey ilçeleri ile Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

AFAD'ın paylaştığı verilere göre, depremin Adana'nın Feke ilçesine 2.97 kilometre, Osmaniye ve Kahramanmaraş il merkezlerine yaklaşık 75 kilometre, Adana şehir merkezine ise 106.7 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi.

EKİPLER SAHADA DURUMU TAKİP EDİYOR

Deprem sonrası bölgede olumsuz bir ihbar bulunmazken, AFAD ve yerel ekiplerin saha taramalarının devam ettiği bildirildi. Yetkililer, vatandaşları resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları takip etmeleri konusunda uyardı.