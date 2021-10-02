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Renkli pamuktan hazırlanan kıyafetler defileyle sergilendi

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | Kültür Sanat

Renkli pamuktan hazırlanan kıyafetler defileyle sergilendi Adana'da 'Çukurova'nın sarı pamuğu' defilesi Adana'da yetiştirilen renkli pamuktan hazırlanan kıyafetlerin sergilendiği 'Çukurova'nın sarı pamuğu' defilesi düzenlendi.

ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Renkli pamuktan hazırlanan kıyafetler defileyle sergilendi

Adana'da ' Çukurova'nın sarı pamuğu' defilesi

ADANA - Adana'da yetiştirilen renkli pamuktan hazırlanan kıyafetlerin sergilendiği 'Çukurova'nın sarı pamuğu' defilesi düzenlendi.

Son dönemde artan doğala dönüşle birlikte tüketicilerin sağlıklı tekstil ürünleri tüketmesi nedeniyle lifiyle tekstile, çekirdeğiyle yağ ve yem sanayisine, linteriyle kağıt sanayinin küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlaması dolayısıyla stratejik ürünlerin başında gelen pamukta renklendirilmeye gidildi.

Bu doğrultuda Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan ıslah çalışmaları ile "Sarı Gelin" ve "Gelincik" isimli iki renkli pamuk çeşitleri tescil ettirildi.

Adana Valiliği, Ankara Tasarımcılar ve Modalar Derneği, Adana Kadın Kooperatifleri ile BOSSA Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş iş birliğinde hazırlanan "Altın Koza'nın İlmekleri" projesiyle renkli pamuklar ilmek ilmek işlenerek 1 metre kumaş üretimindeki su tüketimi neredeyse yüzde 1'e düşürüldü.

Bugün ise Valilik Ek Hizmet Binası Tarihi Kız Lisesi'nin bahçesinde renkli pamuklardan hazırlanan kıyafetlerin sergilendiği defile düzenlendi.

Açılışta konuşan Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, "Tekstil üretiminde kullanılan boya sebebiyle organik hammadde kullanımı ile organik ürün elde edilememektedir. Kumaş üretim proseslerinde 1 ton tekstil kumaşı renklendirmek için 230 metre küpe kadar su kullanılmaktadır. Pamuk iplik üretiminde doğal renkli life sahip pamuklardan kumaş üretiminde bu su kullanılmamaktadır. Dolayısıyla, bu kumaşlarda kimyasal boya olmadığı için atık su da olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Defileye Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, kent protokolü ve davetliler katıldı.

Renkli pamuktan hazırlanan kıyafetler defileyle sergilendi

Renkli pamuktan hazırlanan kıyafetler defileyle sergilendi

Renkli pamuktan hazırlanan kıyafetler defileyle sergilendi

Renkli pamuktan hazırlanan kıyafetler defileyle sergilendi

Renkli pamuktan hazırlanan kıyafetler defileyle sergilendi

Renkli pamuktan hazırlanan kıyafetler defileyle sergilendi

Renkli pamuktan hazırlanan kıyafetler defileyle sergilendi

Renkli pamuktan hazırlanan kıyafetler defileyle sergilendi

Renkli pamuktan hazırlanan kıyafetler defileyle sergilendi

Renkli pamuktan hazırlanan kıyafetler defileyle sergilendi

Renkli pamuktan hazırlanan kıyafetler defileyle sergilendi

Renkli pamuktan hazırlanan kıyafetler defileyle sergilendi

Renkli pamuktan hazırlanan kıyafetler defileyle sergilendi

Renkli pamuktan hazırlanan kıyafetler defileyle sergilendi

Renkli pamuktan hazırlanan kıyafetler defileyle sergilendi

Renkli pamuktan hazırlanan kıyafetler defileyle sergilendi
İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Son Dakika Haberleri
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