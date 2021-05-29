Adana'da Cono aşiretine bin polisle operasyon! Otobanda cinsel ilişki vaadiyle kandırıp, onlarca kişiyi tenha yerde gasbetmişler
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Adana'da Cono aşiretine bin polisle operasyon! Otobanda cinsel ilişki vaadiyle kandırıp, onlarca kişiyi tenha yerde gasbetmişler

Adana'da Cono aşiretine bin polisle operasyon! Otobanda cinsel ilişki vaadiyle kandırıp, onlarca kişiyi tenha yerde gasbetmişler
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Adana ve Mersin otobanında vatandaşları cinsel ilişkiye girme vaadiyle kandırıp, götürdükleri tenha bir yerde tehditle paralarını alan Cono aşiretine operasyon düzenlendi. Binden fazla polisin katıldığı operasyonda çok sayıda adrese baskın yapılırken, 26'sı kadın toplam 42 kişi gözaltına alındı.

Adana'da otoyolda otostop çekerek durdukları araçların sürücülerini cinsel ilişkiye girmek bahanesiyle kandırarak dolandırdığı ileri sürülen Cono aşiretin mensuplarına yönelik 1000 polisle operasyon düzenlendi. Kıyı şehirlerini birbirine bağlayan otoyolu kapsayan 200 kilometrelik alan üzerindeki çeşitli adreslere yapılan şok baskında 26'sı kadın toplam 42 kişi gözaltına alındı.

OTOSTOP ÇEKEREK DURDURUYORLAR

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu (TAG) üzerinde otostop çekerek durdurdukları araçların sürücülerini dolandıran Cono aşireti üyelerinden 20 mağdur şikâyetçi oldu. Sabah'ın haberine göre Cumhuriyet Savcılığı tarafından verilen talimat üzerine Cono aşiretine yönelik operasyon başlatıldı. Adana ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nün Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri aşiret üyelerini teknik ve fiziki takip altına alındı.

Adana'da Cono aşiretine bin polisle operasyon! Otobanda cinsel ilişki vaadiyle kandırıp, onlarca kişiyi tenha yerde gasbetmişler

CİNSEL İLİŞKİ VAADİYLE KANDIRIP GASBETMİŞLER

Polis, aşiret üyelerinin otoyolda durdurduğu araç sürücülerini cinsel ilişkiye girme bahanesiyle yoldan uzak tenha bir yere götürdüğünü daha sonra ormanlık alanda önceden bekleyen 10 ila 15 kadının bir anda aracın etrafını sararak sürücüyü tehdit edip parasını ve değerli eşyasını çaldığını belirledi. Gasp, adam yaralama gibi suçları işledikleri ve yaklaşık 500 bin lira para dolandırdıkları iddia edilen aşiret üyeleri polis tarafından 8 ay boyunca adım adım izlendi.

26'SI KADIN 42 KİŞİ GÖZALTINDA

Gerekli delilleri toplayan polis operasyon için düğmeye bastı. Özel harekat ekiplerinin de arasında bulunduğu 1000 polis şafak vakti 200 kilometre alan üzerinde bulunan çeşitli adreslere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. 26'sı kadın 42 kişi gözaltına alındığı operasyonda narkotik köpekleriyle didik didik aranan evlerden tüfek, tabanca, mermi, fişek, cinsel gücü arttırıcı hap ve döner bıçağı ele geçirildi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, Salı günü adliyeye sevk edilecek.

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