Adana'da cinayet
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Adana'da cinayet

Adana'nın Feke ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Adana'da cinayet
19.09.2020 08:29 | Son Güncelleme: 19.09.2020 08:32

Adana'nın Feke ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Uzman Çavuş olduğu öğrenilen Ali A. bir grup arkadaşıyla eğlendiği sırada Çağatay Karakılçık ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Ali A. Karakılçık'a ateş açtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleriyle jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan Karakılçık kurtarılamadı.

Karakılçık'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili çalışma başlatırken Ali A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Fatih Azgın
Fatih Azgın
AA Editörü
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