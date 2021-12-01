Adana'da çıkan ev yangınında hasar meydana geldi - Haberler
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Adana'da çıkan ev yangınında hasar meydana geldi

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'da çıkan ev yangınında hasar meydana geldi

Adana'da 6 katlı apartmanın 5. katında çıkan yangında evde hasar oluştu.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da 6 katlı apartmanın 5. katında çıkan yangında evde hasar oluştu.

Ayşe Nurkuş'un merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın 5. katındaki evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken evde hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da çıkan ev yangınında hasar meydana geldi

Adana'da çıkan ev yangınında hasar meydana geldi

Adana'da çıkan ev yangınında hasar meydana geldi

AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri

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