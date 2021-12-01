Adana'da çıkan ev yangınında hasar meydana geldi

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da 6 katlı apartmanın 5. katında çıkan yangında evde hasar oluştu.

Ayşe Nurkuş'un merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın 5. katındaki evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken evde hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.