Adana'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çıkan kavgada, 1 kişi bıçakla yaralandı.

Huzurevleri Mahallesi'nde bir iş yerinde, iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Suriye uyruklu İsmail Habbura, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Yaralı 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheli yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney