Adana'da çantadan telefon çaldıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı
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Adana'da çantadan telefon çaldıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı

25.01.2021 09:47 | Son Güncelleme: 25.01.2021 09:50
Adana'da çantadan telefon çaldıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı

Adana'da bir kadının çantasından cep telefonu çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da bir kadının çantasından cep telefonu çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesinde'nde Emel Kızılboğa (31), çantasındaki telefonun çalındığını fark ederek polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla şüphelilerin M.Ç. (31) ve F.M. (40) olduğunu belirledi.

Kızılboğa'nın çantasından yankesicilik yöntemiyle telefonunu çalan F.M ve M.Ç'nin emniyette çok sayıda suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Yenibey Mahallesi'nde gözaltına alınan zanlıların bir işletmeye sattığı telefon, polis ekiplerince bulunarak Kızılboğa'ya verildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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