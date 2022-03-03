Adana'da bir kişiyi tabancayla yaralayan sanık 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişiyi tabancayla yaralayan sanığa mahkeme 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan E.T. ile tarafların avukatları katıldı.

Son sözü sorulan sanık E.T, eski savunmalarını tekrarlayarak, beraatini istedi.

Mahkeme, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sanığı 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 6 Kasım 2019'da A.K. Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki evinde olduğu esnada bir şüphelinin tabancayla ateş açması sonucu yaralanmış, saldırıyı gerçekleştiren E.T. daha sonra yakalanmıştı.