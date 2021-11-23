Adana'da bir kişiyi bıçakla yaraladıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaraladıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Mestanzade Mahallesi Eminağa Caddesi'nde, Halil A. (41) ile Ali Şahin K. ve arkadaşı Murat P. arasında, yaya olarak trafikte yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Şahin K, Halil A'yı bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin kavgayı ayırmak için olaya müdahale ettiği sırada Murat P. tabancayla havaya ateş açtı.

Daha sonra Murat P. ve Ali Şahin K. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı Halil A'yı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelileri saklandıkları adrese baskın düzenleyerek yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Şahin K. ve Murat P, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül — Haberler (@Haberler) November 22, 2021

AA / Ozan Efeoğlu - Son Dakika Haberleri

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