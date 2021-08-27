Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili iki zanlı Mersin'de yakalandı
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Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili iki zanlı Mersin'de yakalandı

Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili iki zanlı Mersin'de yakalandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin Mersin'de gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Adana'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin Mersin'de gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde 28 Temmuz'da hafif ticari araçtan tabancayla ateş açılarak Fevzi Atmaca'nın (24) öldürülmesi, Halil Doğan'ın (21) yaralanmasıyla ilgili saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için yaptığı araştırmada iki zanlının kimliğini tespit etti.

Ekipler, Mersin'e kaçtıklarını belirledikleri şüpheliler Ekrem T. (22) ve Mahsum A'yı (23) saklandıkları adrese düzenledikleri operasyonla yakaladı. Aramalarda ruhsatsız 2 tabanca, 100 gram esrar, çalıntı motosiklet ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Olay anında aracı Ekrem T'nin kullandığı, Mahsum A'nın da saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Fevzi Atmaca'nın, Mahsum A'nın eski kız arkadaşıyla görüştüğü, bu nedenle ikili arasında husumet başladığı iddia edildi.

Saldırıda kullanıldığı ileri sürülen tabanca, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'ndeki metruk binanın çatısına gizlenmiş halde bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan Fevzi Atmaca'nın vurulma anına ilişkin bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı.

Olay

Anadolu Mahallesi Çukurova Caddesi'nde 28 Temmuz'da iş yeri önünde bulunan Fevzi Atmaca ve Halil Doğan'a plakası tespit edilemeyen hafif ticari araçtan tabancayla ateş açılmış, yaralanan Atmaca özel hastaneye, Doğan ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Atmaca, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, saldırganların yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili iki zanlı Mersin'de yakalandı - Haberler
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